Дівчина дня: кохана захисника Шахтаря, яка "залетіла" від іншого

Сьогодні стало відомо, що дівчина футболіста Шахтаря Вінісіуса Тобіса народила дитину від іншого чоловіка. Ця новина шокувала багатьох фанатів бразильця та небайдужих людей.

Інгрід Ліма "нагуляла" дитину під час невеликого періоду "паузи" у стосунках, що випливло тільки зараз. Хто ця дівчина та чим вона займається – давайте розбиратися.

20-річна блогерка зустрічається із футболістом вже більше двох років. Точна дата початку стосунків невідома, проте у лютому 2022-го року Інгрід переїхала в Україну разом зі своїм коханим. Дівчина насолоджувалась цим коротким періодом життя у Києві та нашими стравами.

Цієї зими пара раділа звістці, що в них скоро має народитися малятко, і от вже 8 жовтня на світ з'явилася дівчинка Майте. На емоціях захисник зробив собі памʼятне тату, проте що зараз із ним робити – цікаве питання.

Вінісіус все ще мовчить та не дає публічні коментарі. Усе на що наважився бразилець – видалити всі сумісні фотографії з Лімою.

Читайте також : Фото Зрада чи просто фото? Син Роналду робить уроки у футболці аргентинського футболіста

Зазначимо, цього сезону на рахунку 20-річного фулбека Шахтаря дві гольові передачі у чотирьох матчах УПЛ.