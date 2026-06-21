Тренер збірної Кот-д’Івуару звинуватив Німеччину в недотриманні фейр-плей
Головний тренер збірної Кот-д'Івуару Емерс Фае заявив, що йому не сподобалася поведінка гравців збірної Німеччини в матчі другого туру ЧС-2026.
Слова Фае наводить Bayern & Germany.
"Ми беремо такі країни за приклад для власного розвитку, і все ж я був трохи розчарований браком фейр-плей, який продемонструвала ця збірна Німеччини. Що стосується молодого німецького захисника Брауна, я просто сказав йому залишатися скромним. Це правда, він провів чудовий матч, він грає у дуже, дуже сильній національній збірній.
Але я не думаю, що йому потрібно неввічливо висловлюватися про нас лише тому, що він відігрується, або тому, що рахунок 1:1 і він хотів би перемогти. Від такої великої футбольної нації, як Німеччина, очікували трохи більше чесної гри, коли Сінго вибив м'яч з поля через травму. Ми хотіли б, щоб вони повернули його нам", – заявив тренер.
Фае має на увазі епізод на 80 хвилині матчу, коли Вілфрід Сінго отримав пошкодження стегна в результаті єдиноборства з Каєм Гаверцом. Івуарієць підняв руку та вибив м'яч за бокову лінію.
Нагадаємо, Німеччина вирвала вольову перемогу 2:1 завдяки дублю Деніза Ундава.