Шість розгромів за день та 5-годинний матч в Одесі: результати 18-го туру Другої ліги

У середу, 12 листопада, відбулися матчі 18-го туру Другої ліги України сезону-2025/26.

У турі відбулося кілька розгромних перемог – одразу шість команд забили по чотири чи більше м'ячі. Зокрема, Нива Вінниця декласувала Реал-Фарму (5:0). З ідентичним рахунком Чайка обіграла Діназ Вишгород.

З результатом 4:1 Лівий берег-2 здолав Гірник-Спорт, Скала 1911 обіграла Вільхівці, а Полісся-2 перемогло Атлет. 4:0 було зафіксовано у матчі Локомотив – Пенуел.

В інших зустрічах Нива Тернопіль-2 обіграла Буковину-2, а Куликів-БІлка здолала Ужгород. А ось матч других команд Чорноморця та Олександрії був тричі перерваний через повітряну тривогу. Гра розпочалася о 12:00 завершилася лише за 5 годин внічию.

Чемпіонат України – Друга ліга

18 тур, 12 листопада

Реал-Фарма – Нива Вінниця 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 22 Катеринка, 0:2 – 27 Погорілий, 0:3 – 77 Побережець, 0:4 – 84 Мудрак (а.г.), 0:5 – 85 Загорулько

Пенуел Кривий Ріг – Локомотив Київ 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 3 Мордас, 0:2 – 10 Сираш, 0:3 – 38 Головатенко, 0:4 – 90 Єсаулов

Чорноморець-2 – Олександрія-2 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Попов, 1:1 – 55 Власюк

Гірник-Спорт – Лівий берег-2 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Гереш, 0:2 – 50 Гереш, 0:3 – 60 Грабовецький, 1:3 – 68 Покас, 1:4 – 90+1 Скибенко

Атлет Київ – Полісся Житомир-2 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Раско, 0:2 – 48 Микитюк, 1:2 – 76 Кляцький, 1:3 – 85 Раско, 1:4 – 90+2 Йока

Чайка – Діназ Вишгород 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 8 Куделін, 2:0 – 20 Музиченко, 3:0 – 36 Вечурко, 4:0 – 38 Вечурко, 5:0 – 63 Головко

Скала 1911 – ФК Вільхівці 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 69 Фесенко, 1:1 – 77 Базаров, 2:1 – 82 Мердєєв, 3:1 – 89 Мердєєв, 4:1 – 90+1 Лук'янченко

Ужгород – Куликів-Білка 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Волков, 0:2 – 38 Шарабура

Буковина-2 – Нива Тернопіль-2 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Бац, 0:2 – 84 Пежинський, 1:2 – 90+4 Князев

Нагадаємо, раніше стало відомо, що команда Другої ліги України ФК Лісне має серйозні проблеми з фінансуванням та може знятися з чемпіонату.