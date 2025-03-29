Тренер Оболоні: Мені не соромно за команду

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко поділився враженнями від матчу 22 туру УПЛ проти Шахтаря (поразка 0:2).

Слова тренера наводить ютуб-канал УПЛ ТБ.

"Мені сьогодні не соромно за команду, це 100 відсотків. Ми розуміли, з ким граємо – з чемпіонами країни. Тому ми грали схемою 5-4-1. Ми розраховували перекрити фланги Шахтарю, десь у нас це вийшло. Мені дуже сподобався 2-й тайм. Я вдячний хлопцям, що вони витримали темп, який був.

Діями хлопцями, ставленням задоволений, результатом – звісно, ні. Але якщо ми гратимемо з такою інтенсивністю, з такою, десь не зовсім чудовою, дисципліною, але вона в багатьох моментах була – то, думаю, все в нас буде гаразд", – заявив Шищенко.