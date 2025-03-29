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Тренер Оболоні: Мені не соромно за команду

Олег Дідух — 29 березня 2025, 18:30
Тренер Оболоні: Мені не соромно за команду
Сергій Шищенко
ФК Оболонь

Головний тренер Оболоні Сергій Шищенко поділився враженнями від матчу 22 туру УПЛ проти Шахтаря (поразка 0:2).

Слова тренера наводить ютуб-канал УПЛ ТБ.

"Мені сьогодні не соромно за команду, це 100 відсотків. Ми розуміли, з ким граємо – з чемпіонами країни. Тому ми грали схемою 5-4-1. Ми розраховували перекрити фланги Шахтарю, десь у нас це вийшло. Мені дуже сподобався 2-й тайм. Я вдячний хлопцям, що вони витримали темп, який був.

Діями хлопцями, ставленням задоволений, результатом – звісно, ні. Але якщо ми гратимемо з такою інтенсивністю, з такою, десь не зовсім чудовою, дисципліною, але вона в багатьох моментах була – то, думаю, все в нас буде гаразд", – заявив Шищенко.

Наразі Оболонь посідає 14 місце в турнірній таблиці УПЛ з 18 очками в активі.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Сергій Шищенко

Сергій Шищенко

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