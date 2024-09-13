Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шищенко: Найголовніше, щоб ми були збалансованими в атаці та обороні

Олександр Булава — 13 вересня, 17:56
Шищенко: Найголовніше, щоб ми були збалансованими в атаці та обороні
Сергій Шищенко
ФК Оболонь

Новий головний тренер Оболоні Сергій Шищенко хоче, що його команда показувала комбінаційний, атакувальний футбол.

Про це спеціаліст розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Який футбол хочу прищепити? Це таке питання… Тому що можна говорити: "Атакувальний футбол, контроль м'яча" і так далі. Будуть принципи, будуть вимоги, які я хочу бачити. Десь будемо і підлаштовуватися під суперника.

Ми можемо планувати все, що завгодно, але гра вже буде вносити корективи, до яких потрібно бути готовим. Тому який футбол буде — жоден тренер, мабуть, не скаже, тому що кожна гра — все по-різному", — сказав Шищенко.

Наставник пояснив слова президента "пивоварів" Олександра Слободяна, який хоче бачити цікаву комбінаційну гру.

"Це так і є, але я так обережно ставлюся до цього, тому що різні суперники. Чи буде у нас можливість грати в такий футбол з Шахтарем чи Динамо? Чи буде суперник нам десь дозволяти грати в тій манері гри, яку ми хочемо бачити?

Мені теж подобається комбінаційний, атакувальний футбол, але тільки гра покаже, в який футбол ми будемо грати. Найголовніше — щоб ми не змінювали свої принципи гри й були дуже збалансованими в атаці, в обороні, у переходах. Тому це дуже важливо в комплексі", – сказав Шищенко.

Нагадаємо, Шищенко на посаді головного тренера замінив Валерія Іващенка. У минулому сезоні він очолив Полісся після звільнення Юрія Калитвинцева та допоміг "вовкам" вперше у своїй історії пробитися в єврокубки.

Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Сергій Шищенко

Оболонь

Чому Динамо обійде Шахтар, а гонку бомбардирів виграє футболіст-сенсація. Найкращі довгострокові ставки на УПЛ
Оболонь прийме сенсаційного лідера чемпіонату в першому матчі на чолі з новим тренером
Шахтар подешевшав, Динамо скоротило відставання: рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю
Іващенко — про звільнення з Оболоні: Говорити про взаємоповагу тут не доводиться
Президент Оболоні: Іващенко не скористався великим кредитом довіри

Останні новини