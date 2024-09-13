Шищенко: Найголовніше, щоб ми були збалансованими в атаці та обороні

Новий головний тренер Оболоні Сергій Шищенко хоче, що його команда показувала комбінаційний, атакувальний футбол.

Про це спеціаліст розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Який футбол хочу прищепити? Це таке питання… Тому що можна говорити: "Атакувальний футбол, контроль м'яча" і так далі. Будуть принципи, будуть вимоги, які я хочу бачити. Десь будемо і підлаштовуватися під суперника. Ми можемо планувати все, що завгодно, але гра вже буде вносити корективи, до яких потрібно бути готовим. Тому який футбол буде — жоден тренер, мабуть, не скаже, тому що кожна гра — все по-різному", — сказав Шищенко.

Наставник пояснив слова президента "пивоварів" Олександра Слободяна, який хоче бачити цікаву комбінаційну гру.

"Це так і є, але я так обережно ставлюся до цього, тому що різні суперники. Чи буде у нас можливість грати в такий футбол з Шахтарем чи Динамо? Чи буде суперник нам десь дозволяти грати в тій манері гри, яку ми хочемо бачити? Мені теж подобається комбінаційний, атакувальний футбол, але тільки гра покаже, в який футбол ми будемо грати. Найголовніше — щоб ми не змінювали свої принципи гри й були дуже збалансованими в атаці, в обороні, у переходах. Тому це дуже важливо в комплексі", – сказав Шищенко.

Нагадаємо, Шищенко на посаді головного тренера замінив Валерія Іващенка. У минулому сезоні він очолив Полісся після звільнення Юрія Калитвинцева та допоміг "вовкам" вперше у своїй історії пробитися в єврокубки.