Шищенко: Найголовніше, щоб ми були збалансованими в атаці та обороні
Новий головний тренер Оболоні Сергій Шищенко хоче, що його команда показувала комбінаційний, атакувальний футбол.
Про це спеціаліст розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Який футбол хочу прищепити? Це таке питання… Тому що можна говорити: "Атакувальний футбол, контроль м'яча" і так далі. Будуть принципи, будуть вимоги, які я хочу бачити. Десь будемо і підлаштовуватися під суперника.
Ми можемо планувати все, що завгодно, але гра вже буде вносити корективи, до яких потрібно бути готовим. Тому який футбол буде — жоден тренер, мабуть, не скаже, тому що кожна гра — все по-різному", — сказав Шищенко.
Наставник пояснив слова президента "пивоварів" Олександра Слободяна, який хоче бачити цікаву комбінаційну гру.
"Це так і є, але я так обережно ставлюся до цього, тому що різні суперники. Чи буде у нас можливість грати в такий футбол з Шахтарем чи Динамо? Чи буде суперник нам десь дозволяти грати в тій манері гри, яку ми хочемо бачити?
Мені теж подобається комбінаційний, атакувальний футбол, але тільки гра покаже, в який футбол ми будемо грати. Найголовніше — щоб ми не змінювали свої принципи гри й були дуже збалансованими в атаці, в обороні, у переходах. Тому це дуже важливо в комплексі", – сказав Шищенко.
Нагадаємо, Шищенко на посаді головного тренера замінив Валерія Іващенка. У минулому сезоні він очолив Полісся після звільнення Юрія Калитвинцева та допоміг "вовкам" вперше у своїй історії пробитися в єврокубки.