Делегація УАФ провела робочу зустріч з керівниками ФІФА: які питання обговорили

Делегація Української асоціації футболу в Парижі провела робочу зустріч з керівниками ФІФА.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Із боку ФІФА участь у заході взяли генеральний секретар Матіас Графстрьом, керівник напряму глобального розвитку футболу Арсен Венгер і керівник із питань національних асоціацій Ельхан Мамедов.

Українську асоціацію футболу представляли президент Андрій Шевченко, перший віцепрезидент Артем Стоянов, віцепрезидент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко.

Під час зустрічі делегація УАФ поінформувала керівництво ФІФА про актуальну ситуацію в Україні, зокрема окреслила ключові виклики щодо збереження та подальшого розвитку футболу в умовах війни.

Сторони детально обговорили стан реалізації поточних проєктів у межах програм ФІФА та оцінили можливості подальшого розширення співпраці – передусім у сфері підготовки тренерських кадрів для дитячо-юнацького футболу.

Напередодні президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко взяв участь у церемонії, присвяченій 10-м роковинам терористичної атаки в Парижі.