Шевченко очолив комітет ФІФА

Олександр Булава — 15 жовтня 2025, 21:21
Андрій Шевченко
УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та голова комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль увійшли до складу постійних комітетів ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Рада ФІФА на своєму останньому засіданні призначила голів, заступників голів та членів постійних комітетів ФІФА на термін у чотири роки (2025—2029).

Президента УАФ Андрія Шевченка обрано головою Комітету з питань майбутнього футболу ФІФА, а очільницю комітету арбітрів УАФ Катерину Монзуль — членом Комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу ФІФА.

Напередодні повідомлялося, що Міжнародна футбольна федерація планує заборонити проводити матчі національних чемпіонатів за межами відповідної країни.

