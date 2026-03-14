Шевченко – про візит у Мілан: Я відчув щось у животі

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився про свій візит в італійський Мілан.

Його цитує MilanNews.it.

Колишній форвард "россонері" розповів, що не був у клубі 4-5 років, тому йому було приємно побачити команду та її головного тренера Массіміліано Аллегрі, який може привести Мілан до серйозного успіху.

"Це прекрасно, я відчув щось у животі. Я не був тут чотири чи п'ять років. Було приємно побачити команду та містера Аллегрі, я також пішов подивитися на молодіжний сектор, побачив Тассотті. Бачу, як Мілан перемагає, і це робить мене щасливим", – сказав Шевченко.

Також окремо Шевченко висловився про хорватського лідера "россонері" Луку Модрича, який перебрався із мадридського Реала влітку 2025-го.

"Це великий гравець, мене завжди вражала його скромність. У нього великий характер, він лідер. Я запитав, як йому в Мілані, чи добре адаптувався, він відповів, що задоволений і що вболівальники Мілана особливі. І це правда. Боротися за Скудетто, за Лігу чемпіонів – це робить фанатів щасливими та дає тобі велику енергію", – заявив президент УАФ.

Нагадаємо, що Шевченко двічі був гравцем Мілана – 1999-2006 та 2008-2009. Загалом відіграв у футболці італійського клубу 322 матчі, у яких відзначився 175 голами та 46 асистами.

Граючи за Мілан колишній нападник здобув Золотий м'яч-2004, а у сезоні-2003/04 став переможцем Ліги чемпіонів.