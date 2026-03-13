Легенда повернулася: Шевченко відвідав тренування Мілана

Легендарний український форвард Андрій Шевченко знову з'явився на базі свого колишнього клубу – Мілана. Нині президент УАФ відвідав тренування "россонері" та тепло поспілкувався з тренерським штабом і футболістами команди.

На опублікованих кадрах видно, як Шевченко спілкується з головним тренером команди Массіміліано Аллегрі, а також із зірками нинішнього складу.

Українець обмінявся кількома словами з півзахисником Лука Модрич, лідером атаки Рафаел Леау, воротарем Майк Меньян, захисником Страхінья Павлович та нападником Ніклас Фюллькруг. Атмосфера зустрічі виглядала дуже теплою, що вкотре підкреслює особливий статус Шевченка для італійського гранда.

Італійський клуб поділився фотографіями з цієї зустрічі у своєму Instagram, супроводивши їх коротким, але промовистим підписом:

"Сьогоднішній спеціальний гість на тренуванні не потребує представлення".

Нагадаємо, у складі Мілана український нападник став однією з найбільших легенд клубу. За свою кар'єру він провів за "россонері" 322 матчі, забив 175 голів і віддав 46 результативних передач.

Разом із Міланом Шевченко виграв чемпіонат Італії, Кубок та Суперкубок країни, тріумфував у Лізі чемпіонів і здобув Суперкубок УЄФА. Найвищим індивідуальним досягненням у його кар'єрі став 2004 рік, коли український форвард отримав Золотий м'яч.

Раніше повідомлялося, що президент Української асоціації футболу провів зустрічі з президентом ФІФА та Єврокомісаром з питань спорту щодо недопуску російських футболістів до змагань.