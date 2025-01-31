Шевченко розкритикував зірку Мілана

Легенда Мілана і нинішній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розкритикував одного із нинішніх лідерів команди, португальського вінгера Рафаела Леау.

48-річного українця цитує La Stampa.

"Мілану не вистачає стабільності. Леау – це не лідер. Якщо він хоче стати важливим гравцем і залишити свій слід в історії Мілана, він повинен давати команді значно більше. Ходили полем пішки під час гри – це неприйнятно.

Якщо ти граєш за Мілан – ти знаходишся під тиском щоразу, коли виходиш на поле. Ти повинен лише прагнути досягнути мети, яка стоїть перед тобою", – заявив легендарний форвард.