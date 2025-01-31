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Шевченко розкритикував зірку Мілана

Олег Дідух — 31 січня 2025, 13:12
Шевченко розкритикував зірку Мілана
Андрій Шевченко
УАФ

Легенда Мілана і нинішній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розкритикував одного із нинішніх лідерів команди, португальського вінгера Рафаела Леау.

48-річного українця цитує La Stampa.

"Мілану не вистачає стабільності. Леау – це не лідер. Якщо він хоче стати важливим гравцем і залишити свій слід в історії Мілана, він повинен давати команді значно більше. Ходили полем пішки під час гри – це неприйнятно.

Якщо ти граєш за Мілан – ти знаходишся під тиском щоразу, коли виходиш на поле. Ти повинен лише прагнути досягнути мети, яка стоїть перед тобою", – заявив легендарний форвард.

Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан у 1999 – 2006 і 2008 – 2009 роках. Недавно він відвідав тренування Реала.

На рахунку Леау в поточному сезоні 8 голів і 7 асистів у 29 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Леау Мілан Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

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