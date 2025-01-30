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Шевченко відвідав тренування Реала

Олександр Булава — 30 січня 2025, 20:37
Андрій Шевченко відвідав тренування мадридського Реала
Карло Анчелотті та Андрій Шевченко
Реал

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко подивився тренування мадридського Реала та поспілкувався з головним тренером Карло Анчелотті.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

"Андрій Шевченко відвідав команду. Ексгравець Мілана спостерігав за тренуванням команди та провів час з Анчелотті та гравцями напередодні матчу команди проти Еспаньйола", – йдеться в повідомленні.

Напередодні Реал розгромив Брест та зіграє у раунді плейоф Ліги чемпіонів.

Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що не запросить Шевченка не відкриття нового стадіону команди.

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