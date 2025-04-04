Шевченко: через політичні аспекти Україну не хочуть бачити в керівному органі УЄФА

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко вважає, що його не обрали до Виконкому УЄФА через політичні аспекти.

Шевченка цитує пресслужба УАФ.

"На жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі.

У зв’язку з цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене й за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну. Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти", – заявив глава УАФ.