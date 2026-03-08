Макс – це гарантія: Шевченко – про вплив Аллегрі та дербі між Інтером і Міланом

Колишній нападник італійського Мілана та теперішній президент УАФ Андрій Шевченко поділився очікуваннями від міланського дербі та прокоментував роботу головного тренера Массіміліано Аллегрі.

Про це він розповів у інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Українець зазначив, що поточне десятиочкове відставання "россонері" від "нерадзуррі" у турнірній таблиці не позбавляє італійське класико інтриги.

"Зняти чарівність з дербі абсолютно неможливо, і 10 очок відставання в турнірній таблиці мало що значать, навпаки: якщо Мілан виграє, чемпіонат знову відкриється. Дербі може змінити долю, особливо на цьому етапі сезону: відтепер і до кінця матчі будуть непередбачуваними для всіх".

Шевченко високо оцінив вплив Аллегрі на команду. За його словами, наставник повернув колективу конкурентоспроможність.

"Макс – це гарантія. Повернення Мілана на вершину – це його заслуга, він перетворив команду. Він повернув їй конкурентоспроможність, зробив сильнішими гравців, які були в його розпорядженні. Якщо ви берете його, ви знаєте, на що погоджуєтеся: це досвідчений тренер з чіткими характеристиками, який формує команду за своїми ідеями. Він вміє завоювати повагу, перетягнути гравців на свою сторону: це чудовий менеджер. Я вже кілька місяців тому казав, що ми багато очікуємо від Мілана Аллегрі: він виконав свої обіцянки, на радість усім міланцям. Він робить велику роботу і проводить чудовий чемпіонат".

Сам поєдинок Серії А пройде сьогодні, 8 березня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" та розпочнеться о 21:45. "Россонері" після 27 турів посідають друге місце у турнірній таблиці Серії А, тоді як Інтер розташувався на вершині чемпіонату.

Нагадаємо, що Массіміліано очолює Мілан з липня 2025-го. Це був вже другий прихід коуча в італійський гранд. Відтоді команда провела під його керівництвом 31 поєдинок, а загалом – 209 матчів. Відомий спеціаліст привів "россонері" до двох трофеїв – Кубку (2010/11) та Суперкубку Італії (2011/12).

Нагадаємо, Аллегрі нещодавно заявив, що він наразі щасливий у Мілані, попри чутки про інтерес мадридського Реала.