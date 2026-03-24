Шевченко оцінив шанси Мілана на чемпіонство у Серії А

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко оцінив шанси свого колишнього клубу, Мілана, на чемпіонство у поточному сезоні Серії А.

Слова голови УАФ наводить Goal.com.

"Інтер — фаворит у боротьбі за Скудетто, про що свідчить його відрив у турнірній таблиці, але якщо Мілан виграє всі свої матчі, що залишилися, то може чинити на них сильний тиск.

Кінцівка чемпіонату – це як окремий турнір, у якому кожен матч має величезне значення. Якщо Мілан триматиметься близько до Інтера, може статися що завгодно", – заявив Шевченко.