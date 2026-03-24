Шевченко оцінив шанси Мілана на чемпіонство у Серії А
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко оцінив шанси свого колишнього клубу, Мілана, на чемпіонство у поточному сезоні Серії А.
Слова голови УАФ наводить Goal.com.
"Інтер — фаворит у боротьбі за Скудетто, про що свідчить його відрив у турнірній таблиці, але якщо Мілан виграє всі свої матчі, що залишилися, то може чинити на них сильний тиск.
Кінцівка чемпіонату – це як окремий турнір, у якому кожен матч має величезне значення. Якщо Мілан триматиметься близько до Інтера, може статися що завгодно", – заявив Шевченко.
Нагадаємо, за 8 турів до фінішу чемпіонату Мілан іде другим, відстаючи від Інтера на 6 очок.
Раніше Шевченко прокоментував можливий вихід збірної України на чемпіонат світу-2026.