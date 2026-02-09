Шевченко анонсував прямі виплати для дитячих тренерів

Сьогодні, 9 лютого, у Будинку футболу президент УАФ Андрій Шевченко оголосив про затвердження механізму гарантованих виплат дитячим тренерам.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Для мене завжди було важливим питання поваги до дитячих тренерів. До тих людей, які закладають перші футбольні знання майбутнім гравцям збірної України та професіональних клубів.

Минулого тижня Виконком УАФ затвердив важливий додаток до регламенту зі статусу і трансферу футболістів. Тепер усі перші дитячі тренери будуть гарантовано напряму отримувати компенсацію за підготовку футболіста. Раніше ці кошти отримували лише школи й клуби. Ми це виправили.

Кожен дитячий тренер має бути впевненим, що його праця гідно оцінена, і він може бути повністю зосередженим на вихованні талантів".