Шевченко: Українські футболісти більше не будуть легіонерами в Європі

Українські футболісти більше не будуть вважатися легіонерами в європейських чемпіонатах.

Про це заявив президент УАФ Андрій Шевченко під час пресконференції в Будинку футболу.

"Українські футболісти в країнах ЄС більше не будуть легіонерами. Італія поки під питанням, в процесі переговорів", – заявив Шевченко.

Команда Української асоціації футболу сформувала повний пакет юридичних матеріалів і доказів, аби донести до представників УЄФА позицію, що чинні регламенти, з огляду на положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, мають дискримінаційний характер.

Наразі аргументи української сторони вже підтримали Іспанія, Франція, Німеччина та Нідерланди – у цих країнах українських футболістів не вважатимуть легіонерами. Переговорний процес з іншими національними асоціаціями триває.

Зазначимо, що найжорсткіший ліміт на легіонерів не з країн ЄС існує в Італії, Місцева асоціація дозволяє присутність у заявці лише трьом таким гравцям.

Під час пресконференції Андрій Шевченко також прокоментував скандальну заяву голови ФІФА Джанні Інфантіно щодо повернення росіян до міжнародних змагань.