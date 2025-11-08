Аморім – про дебютний сезон Шешко в АПЛ: Йому важко
Беньямін Шешко
Getty Images
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перші матчі Беньяміна Шешко в АПЛ.
Слова фахівця передає ESPN.
"Звісно, нікому не сподобається це чути, але йому важко – це факт. Нічого особистого, але й нічого страшного. Саме це я намагаюсь пояснити усім своїм гравцям.
Ця думка може змінитись вже за два-три тижні. Ми допомагатимемо Беньяміну та захищатимемо його. Усі хочуть, щоб він досяг успіху", – розповів Аморім.
Нагадаємо, Шешко перебрався до МЮ цього літа з РБ Лейпциг за 85 млн євро. За цей час словенець зіграв 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Сьогодні, 8 листопада, "манкуніанці" зіграють проти Тоттенгема в 11-му турі АПЛ – стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом. Шешко розпочне матч на лаві для запасних.
