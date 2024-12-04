Два хавбека Динамо відновилися після травм

Півзахисники Динамо Олександр Піхальонок та Володимир Шепелєв відновилися після травм і повернулися до загальної групи.

Про це інформує пресслужба столичного клубу.

Футболісти займаються без обмежень, готуючись до найближчих матчів у складі "біло-синіх".

Щодо Андрія Ярмоленка, то хавбек продовжує відновлюватися після травми ахілового сухожилля. Про строки повернення ветерана до гри поки не повідомляється.

Нагадаємо, у середу, 4 грудня, відбувся перенесений матч 1 туру Української Прем'єр-ліги, в якому лідери першості Динамо та Олександрія зіграли внічию.

8 грудня команди знову зіграють між собою, але вже в межах 16 туру.