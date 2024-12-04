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Два хавбека Динамо відновилися після травм

Олексій Мурзак — 4 грудня 2024, 19:46
Два хавбека Динамо відновилися після травм
Олександр Піхальонок
ФК Динамо

Півзахисники Динамо Олександр Піхальонок та Володимир Шепелєв відновилися після травм і повернулися до загальної групи.

Про це інформує пресслужба столичного клубу.

Футболісти займаються без обмежень, готуючись до найближчих матчів у складі "біло-синіх".

Щодо Андрія Ярмоленка, то хавбек продовжує відновлюватися після травми ахілового сухожилля. Про строки повернення ветерана до гри поки не повідомляється.

Нагадаємо, у середу, 4 грудня, відбувся перенесений матч 1 туру Української Прем'єр-ліги, в якому лідери першості Динамо та Олександрія зіграли внічию.

8 грудня команди знову зіграють між собою, але вже в межах 16 туру.

Динамо Київ Шепелєв Андрій Ярмоленко Олександр Піхальонок

Динамо Київ

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