Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трабзонспор Батагова очолив титулований турецький фахівець

Руслан Травкін — 3 вересня, 18:36
Трабзонспор Батагова очолив титулований турецький фахівець
Шенол Гюнеш
Getty images

Трабзонспор очолив 72-річний фахівець Шенол Гюнеш.

Про це повідомляє сайт клубу.

Досвідчений тренер замінить Абдуллу Авджі, якого керівництво відправило у відставку. Гюнеш вп'яте очолює клуб. Команда з ним на чолі 2 рази виграла Кубок Туреччини та ще двічі Суперкубок країни.

Протягом кар'єри Гюнеш очолював Болуспор, Істанбулспор, Антальяспор, Сакарьяспор, Сеул, Бурсаспор та Бешикташ. З 2000 до 2004 та з 2019 до 2021 року тренував збірну Туреччини. Під його керівництвом національна команда посіла третє місце на ЧС-2002.

Нагадаємо, влітку Трабзонспор придбав лідера луганської Зорі Арсенія Батагова.

Трабзонспор Батагов

Трабзонспор

Клуб УПЛ готовий продати одного з лідерів команди
Батагов потрапив у запас Трабзонспора на матч кваліфікації Ліги Європи
Сигнал Реброву. Чому Матвієнку треба хвилюватися через трансфер Батагова у Трабзонспор
Трабзонспор оголосив про трансфер лідера Зорі
Динамо заперечило чутки про трансфер Шапаренка

Останні новини