Трабзонспор Батагова очолив титулований турецький фахівець

Трабзонспор очолив 72-річний фахівець Шенол Гюнеш.

Про це повідомляє сайт клубу.

Досвідчений тренер замінить Абдуллу Авджі, якого керівництво відправило у відставку. Гюнеш вп'яте очолює клуб. Команда з ним на чолі 2 рази виграла Кубок Туреччини та ще двічі Суперкубок країни.

Протягом кар'єри Гюнеш очолював Болуспор, Істанбулспор, Антальяспор, Сакарьяспор, Сеул, Бурсаспор та Бешикташ. З 2000 до 2004 та з 2019 до 2021 року тренував збірну Туреччини. Під його керівництвом національна команда посіла третє місце на ЧС-2002.

Нагадаємо, влітку Трабзонспор придбав лідера луганської Зорі Арсенія Батагова.