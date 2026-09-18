Трабзонспор призначив нового головного тренера
Томас Райс
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Німецький фахівець Томас Райс призначений на посаду головного тренера Трабзонспора.
Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.
Контракт розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Попереднім місцем роботи Райса був болгарський Лудогорець. Також 52-річний німецький фахівець працював із Бохумом, Шальке та Самсунспором.
Трабзонспор залишався без головного тренера з 1 вересня, коли клуб покинув Фатіх Текке. Його обов'язки наразі тимчасово виконував Хусейн Чимшир.
Після цього в ЗМІ Трабзонспору приписували інтерес до головного тренера Шахтаря Арди Турана. Нагадаємо, за турецький клуб виступають два гравці збірної України – захисник Арсеній Батагов і півзахисник Руслан Малиновський.