Трабзонспор призначив нового головного тренера

Німецький фахівець Томас Райс призначений на посаду головного тренера Трабзонспора.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Контракт розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Попереднім місцем роботи Райса був болгарський Лудогорець. Також 52-річний німецький фахівець працював із Бохумом, Шальке та Самсунспором.

Трабзонспор залишався без головного тренера з 1 вересня, коли клуб покинув Фатіх Текке. Його обов'язки наразі тимчасово виконував Хусейн Чимшир.

Після цього в ЗМІ Трабзонспору приписували інтерес до головного тренера Шахтаря Арди Турана. Нагадаємо, за турецький клуб виступають два гравці збірної України – захисник Арсеній Батагов і півзахисник Руслан Малиновський.