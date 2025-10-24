Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Один з найстаріших клубів Англії, який спонсорують росіяни, розпочав процедуру банкрутства

Микола Дендак — 24 жовтня 2025, 22:25
Один з найстаріших клубів Англії, який спонсорують росіяни, розпочав процедуру банкрутства
Шеффілд Венсдей

Клуб Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей розпочав процедуру банкрутства. За це команду позбавили 12 очок.

Про це повідомляє Sky.

Серйозні фінансові проблеми розпочалися 3 червня, коли власника клубу Дежфона Чансірі звинуватили у порушенні правил EFL щодо платіжних зобов'язань. Вже за тиждень клуб отримав черговий бан, а гравці та персонал не отримали зарплату.

З часом ситуація загострилась, Шеффілд покинули декілька гравців та менеджер команди. Також клубу довелося закрити одну з трибун домашнього стадіону.

Після зняття очок Венсдей, який і до цього йшов на останньому місці в Чемпіоншипі, опинився на відстані 15 очок від 21-ї сходинки. Тепер у команди -6 балів.

Зауважимо, що команду заснували у 1867 році, тож "сови" є одним з найстарших футбольних клубів Англії. За свою історію Шеффілд 4 рази вигравав чемпіонат Англії. Також в активі 3 Кубки Англії, 1 Кубок ліги та 1 Суперкубок.

Нагадаємо, одним зі спонсорів Шеффілд Венсдей є MOCKBA Modular, яка пов'язана з росіянами, що підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип Шеффілд Венсдей

Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

Рейнджерс погодив призначення екстренера Шеффілд Венсдей
Колишній власник Лестера та двох інших відомих англійських клубів помер у 87-річному віці
Вайлдер втретє очолив Шеффілд Юнайтед
Швидкий камбек легенди: Шеффілд Юнайтед готується звільнити тренера та повернути Вайлдера
Манчестер Сіті відпустив свого гравця до клубу Раяна Рейнольдса

Останні новини