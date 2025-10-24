Клуб Чемпіоншипу Шеффілд Венсдей розпочав процедуру банкрутства. За це команду позбавили 12 очок.

Про це повідомляє Sky.

Серйозні фінансові проблеми розпочалися 3 червня, коли власника клубу Дежфона Чансірі звинуватили у порушенні правил EFL щодо платіжних зобов'язань. Вже за тиждень клуб отримав черговий бан, а гравці та персонал не отримали зарплату.

З часом ситуація загострилась, Шеффілд покинули декілька гравців та менеджер команди. Також клубу довелося закрити одну з трибун домашнього стадіону.

Після зняття очок Венсдей, який і до цього йшов на останньому місці в Чемпіоншипі, опинився на відстані 15 очок від 21-ї сходинки. Тепер у команди -6 балів.

Зауважимо, що команду заснували у 1867 році, тож "сови" є одним з найстарших футбольних клубів Англії. За свою історію Шеффілд 4 рази вигравав чемпіонат Англії. Також в активі 3 Кубки Англії, 1 Кубок ліги та 1 Суперкубок.

Нагадаємо, одним зі спонсорів Шеффілд Венсдей є MOCKBA Modular, яка пов'язана з росіянами, що підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.