Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вперше за 65 років: Лінкольн Варфоломєєва повернувся у Чемпіоншип

Олександр Булава — 6 квітня 2026, 19:58
Один із найдавніших футбольних клубів Англії – Лінкольн Сіті (заснований у 1884 році) — забезпечив собі вихід до Чемпіоншипу.

Читайте також :
"Чорти", якими лякають Тоттенгем. Як Варфоломєєв прийшов у клуб лузерів – і подарував йому найкращі часи

У матчі 42 туру Першої ліги Англії Лінкольн на виїзді обіграв Редінг з рахунком 2:1. Перемога дозволила колективу набрати 90 балів та за 5 турів до завершення чемпіонату вийти у Чемпіоншип.

Український півзахисник "чортів" Іван Варфоломєєв розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 83-й хвилині гри.

Зазначимо, що попереднього разу в другому за рахунком дивізіоні Лінкольн грав в сезоні-1960/61. Підйом команди розпочався у 2017 році, коли команда вийшла до Другої ліги, а у 2019 році – до Першої ліги.

"Чорти", якими лякають Тоттенгем. Як Варфоломєєв прийшов у клуб лузерів – і подарував йому найкращі часи
Асист Варфоломеєва не допоміг Лінкольну обіграти Челсі, Евертон з Миколенком вилетів з Кубку ліги
Англійський клуб оголосив про підписання контракту з гравцем молодіжної збірної України
Український півзахисник у кроці від переходу в англійський клуб: медогляд на цьому тижні
Півзахисник молодіжної збірної України перейде в англійський клуб

Останні новини