Вперше за 65 років: Лінкольн Варфоломєєва повернувся у Чемпіоншип
Один із найдавніших футбольних клубів Англії – Лінкольн Сіті (заснований у 1884 році) — забезпечив собі вихід до Чемпіоншипу.
У матчі 42 туру Першої ліги Англії Лінкольн на виїзді обіграв Редінг з рахунком 2:1. Перемога дозволила колективу набрати 90 балів та за 5 турів до завершення чемпіонату вийти у Чемпіоншип.
Український півзахисник "чортів" Іван Варфоломєєв розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 83-й хвилині гри.
Зазначимо, що попереднього разу в другому за рахунком дивізіоні Лінкольн грав в сезоні-1960/61. Підйом команди розпочався у 2017 році, коли команда вийшла до Другої ліги, а у 2019 році – до Першої ліги.