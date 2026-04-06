Вперше за 65 років: Лінкольн Варфоломєєва повернувся у Чемпіоншип

Один із найдавніших футбольних клубів Англії – Лінкольн Сіті (заснований у 1884 році) — забезпечив собі вихід до Чемпіоншипу.

У матчі 42 туру Першої ліги Англії Лінкольн на виїзді обіграв Редінг з рахунком 2:1. Перемога дозволила колективу набрати 90 балів та за 5 турів до завершення чемпіонату вийти у Чемпіоншип.

Український півзахисник "чортів" Іван Варфоломєєв розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 83-й хвилині гри.

Зазначимо, що попереднього разу в другому за рахунком дивізіоні Лінкольн грав в сезоні-1960/61. Підйом команди розпочався у 2017 році, коли команда вийшла до Другої ліги, а у 2019 році – до Першої ліги.

