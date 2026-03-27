78-річний Ходжсон очолив клуб Чемпіоншипу

Рой Ходжсон став виконувачем обов'язків головного тренера Брістоль Сіті.

78-річний ветеран тренерського чеху обійматиме цю посаду до кінця поточного сезону. За цей час керівництво Брістоль Сіті повинне знайти нового постійного тренера.

На посаді наставника Брістоль Сіті Ходжсон замінив Герхарда Штрубера, який очолював команду з літа минулого року. Наразі команда посідає 16 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Попереднім місцем роботи Ходжсона був Кристал Пелес, який він покинув у лютому 2024 року. У своїй 50-річній тренерській кар'єрі Ходжсон уже очолював Брістоль Сіті – у 1982 році. Це був другий клуб англійського фахівця на його тренерському шляху.