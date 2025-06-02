Манчестер Сіті націлився на флангового захисника Вулвергемптона

Фланговий захисник Вулвергемптона Раян Аїт-Нурі може продовжити свою кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

"Містяни" готові запропонувати Вулвз близько 30 мільйонів фунтів за їх футболіста, тоді як клуб очікує на прибуток у 40 млн. Наразі переговори тривають, але Сіті налаштовані позитивно.

Manchester City are exploring a deal for Rayan Aït-Nouri.#MCFC optimistic even though Wolves would prefer Aït-Nouri to sign a new deal.



Manchester City value Aït-Nouri around £30m-35m. Wolves want north of £40m.



Angers have a 50% sell-on, but Wolves can buy this out for a fee… pic.twitter.com/1xJ7Y7aBbp — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 2, 2025

У сезоні-2024/26 Аїт-Нурі зіграв за "вовків" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав сім асистів.

Зазначимо, що напередодні інший клуб з Манчестера оголосив про трансфер вінгера Вулвергемптона.

Також повідомлялось, що захисник Сіті може перебратись в Евертон Миколенка.