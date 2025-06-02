Манчестер Сіті націлився на флангового захисника Вулвергемптона
Жузеп Гвардіола
Getty Images
Фланговий захисник Вулвергемптона Раян Аїт-Нурі може продовжити свою кар'єру в Манчестер Сіті.
Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.
"Містяни" готові запропонувати Вулвз близько 30 мільйонів фунтів за їх футболіста, тоді як клуб очікує на прибуток у 40 млн. Наразі переговори тривають, але Сіті налаштовані позитивно.
У сезоні-2024/26 Аїт-Нурі зіграв за "вовків" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав сім асистів.
Зазначимо, що напередодні інший клуб з Манчестера оголосив про трансфер вінгера Вулвергемптона.
Також повідомлялось, що захисник Сіті може перебратись в Евертон Миколенка.