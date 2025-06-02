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Манчестер Сіті націлився на флангового захисника Вулвергемптона

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 19:25
Манчестер Сіті націлився на флангового захисника Вулвергемптона
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Фланговий захисник Вулвергемптона Раян Аїт-Нурі може продовжити свою кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

"Містяни" готові запропонувати Вулвз близько 30 мільйонів фунтів за їх футболіста, тоді як клуб очікує на прибуток у 40 млн. Наразі переговори тривають, але Сіті налаштовані позитивно.

У сезоні-2024/26 Аїт-Нурі зіграв за "вовків" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив п'ять голів та віддав сім асистів.

Зазначимо, що напередодні інший клуб з Манчестера оголосив про трансфер вінгера Вулвергемптона.

Також повідомлялось, що захисник Сіті може перебратись в Евертон Миколенка.

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