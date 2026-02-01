Українська правда
Нападник збірної Норвегії перейде в Крістал Пелес за 45 млн фунтів – Романо

Микола Літвінов — 1 лютого 2026, 17:27
Йорген Странд Ларсен
strandlarsen/instagram

Крістал Пелес погодив трансфер нападника Вулвергемптона Йоргена Странд Ларсена. Невдовзі гравець пройде медобстеження.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Підсумкова сума переходу складе 45 мільйонів фунтів стерлінгів з урахуванням бонусів. Сторони остаточно владнають деталі угоди та питання агентських комісійних протягом останніх 48 годин.

У поточному сезоні 25-річний форвард провів за Вулвз 26 поєдинків у всіх турнірах, записавши до свого активу 6 голів та 2 результативні передачі.

Більшу частину м'ячів гравець забив у кубкових іграх, тоді як у 22 матчах Прем'єр-ліги він відзначився лише одним голом. Також в активі Странд Ларсена є виступи за національну збірну Норвегії, у складі якої він провів 24 матчі, в яких відзначився 4 забитими м'ячами.

Нагадаємо, що напередодні Мілан домовився з Крістал Пелес про підписання форварда англійців Жана-Філіпа Матети.

