Захисник Манчестер Сіті може стати одноклубником Миколенка

Центральний захисник Манчестер Сіті і збірної Англії Джон Стоунз може змінити клубну прописку.

Про це пише GIVEMESPORT.

За інформацією видання, наставник Евертона Девід Моєс особисто зацікавлений у трансфері досвідченого центрбека, який може нав'язати серйозну конкуренцію Тарковскі та Брантвейту у центрі захисту.

Таким чином 31-річний центральний оборонець може повернутися в розташування команди, за яку він вже виступав протягом 2013-2016 років. В 2016 році Стоунз перейшов з Евертона у Манчестер Сіті за 47,5 млн фунтів. В складі "містян " він ставав переможцем Ліги чемпіонів, клубного чемпіонату світу та шість раз був чемпіоном АПЛ.

В цьому сезоні Англійської Прем’єр-ліги досвідчений захисник зіграв лише 11 поєдинків, втім встиг відзначитися двома забитими м’ячами. Контракт англійця з Сіті чинний до 30 червня наступного року. Трансфермаркет оцінює Стоунза у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про сумніви щодо майбутнього Стоунза у команді Гвардіоли. Нещодавно Евертон оголосив про відхід із клубу чотирьох орендованих футболістів.