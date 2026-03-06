Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ліверпуль з трьома голами пройшов Вулвергемптон у 1/8 фіналу Кубку Англії

Микола Літвінов — 6 березня 2026, 23:56
Ліверпуль з трьома голами пройшов Вулвергемптон у 1/8 фіналу Кубку Англії

Ліверпуль здобув перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 3:1 поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англії.

Мерсисайдці тричі вразили ворота суперника у другому таймі завдяки результативним ударам Робертсона, Салаха та Джонса. Господарі змогли відповісти лише голом від Хвана Хі Чхана у компенсований до матчу час.

Кубок Англії з футболу
1/8 фіналу, 6 березня

Вулвергемптон – Ліверпуль 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Робертсон, 0:2 – 53 Салах, 0:3 – 74 Джонс, 1:3 – 90+1 Хван Хі Чхан

Нагадаємо, раніше Порт Вейл вибив Бристоль Сіті у 1/16 фіналу.

Вулвергемптон Кубок Англії Ліверпуль

Кубок Англії

Порт Вейл вибив Бристоль Сіті та пройшов до 1/8 Кубку Англії
Дедпул і Росомаха в захваті: визначились пари 1/8 фіналу Кубка Англії
Брентфорд з Ярмолюком обіграв Маклсфілд у Кубку Англії
Фулгем з голом Кевіна переграв Сток Сіті, Арсенал розгромив Віган в 1/16 Кубку Англії
Ліверпуль упевнено переміг Брайтон, Манчестер Сіті здолав Солфорд у 1/16 фіналу Кубку Англії

Останні новини