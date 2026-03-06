Ліверпуль з трьома голами пройшов Вулвергемптон у 1/8 фіналу Кубку Англії

Ліверпуль здобув перемогу над Вулвергемптоном з рахунком 3:1 поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англії.

Мерсисайдці тричі вразили ворота суперника у другому таймі завдяки результативним ударам Робертсона, Салаха та Джонса. Господарі змогли відповісти лише голом від Хвана Хі Чхана у компенсований до матчу час.

Кубок Англії з футболу

1/8 фіналу, 6 березня

Вулвергемптон – Ліверпуль 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Робертсон, 0:2 – 53 Салах, 0:3 – 74 Джонс, 1:3 – 90+1 Хван Хі Чхан

Нагадаємо, раніше Порт Вейл вибив Бристоль Сіті у 1/16 фіналу.