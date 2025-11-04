Дибала пропустить три тижні через травму

Іменитий форвард Роми Пауло Дибала вибув з гри на три тижні через травму.

Про це повідомляє Філіппо Біафора.

У вівторок вранці 31-річний аргентинець пройшов медогляд, за підсумками його у нього діагностували розтягнення двоголового м’яза стегна середнього ступеня складності. Прогнозовані терміни відновлення – три тижні.

Свою травму Дибала отримав у неділю, 2 листопада, в матчі 10 туру Серії А проти Мілана (поразка 0:1). На 82 хвилині того матчу аргентинець не забив пенальті, при виконанні удару отримав травму та через 2 хвилини був замінений.

У поточному сезоні на рахунку Дибали 2 голи та 1 асист у 2 матчах за Рому в усіх турнірах.

Нагадаємо, що нещодавно на декілька тижнів вибув інший конкурент Артема Довбика по позиції центрфорварда Роми, Еван Фергюсон. Після травми Дибали у головного тренера римлян Джан П’єро Гасперіні не залишилося альтернатив українцеві на позиції нападника.