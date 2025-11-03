Українська правда
Незабитий пенальті та змарновані моменти: огляд матчу Мілан – Рома в Серії А

Станіслав Лисак — 3 листопада 2025, 01:05
Рома зазнала мінімальної поразки від Мілана в межах 10 туру італійської Серії А. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "россонері".

Український форвард римлян Артем Довбик з'явився на полі лише на 77-й хвилині поєдинку.

Огляд матчу

Чемпіонат Італії – Серія А
10 тур, 2 листопада

Мілан – Рома 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 39 Павлович

Раніше повідомлялося, що нападник збірної України Артем Довбик хоче покинути італійську Рому, у складі якої має проблеми з ігровим часом.

