Конкурент Довбика в Ромі пропустить кілька тижнів через травму – ЗМІ

Форвард Роми та збірної Ірландії Еван Фергюсон пропустить щонайменше два тижні через травму.

Про це повідомляє Football Italia.

Зазначається, що у нападника виявили розтягнення зв'язок правої щиколотки. Фергюсон вже мав таке пошкодження в січні цього року і тоді був змушений пропустити місяць.

Нагадаємо, гравець отримав травму на перших хвилинах матчу проти Парми в Серії А. Інший форвард Роми Артем Довбик вийшов на заміну на 73 хвилині поєдинку та забив переможний гол.

Загалом Еван Фергюсон відіграв у нинішньому сезоні 10 матчів за Рому в усіх турнірах і відзначився одним асистом. В українця ж 11 матчів, два голи та 1 результативна передача.

Наступний матч Рома проведе 2 листопада. Суперником буде один з лідерів Серії А Мілан, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.