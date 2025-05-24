Відомий італійський клуб незабаром змінить власників

Клуб італійської Серії А Удінезе незабаром отримає нових власників.

Про це повідомляє Il Messaggero.

За їхньою інформацією, новими власниками клубу стануть американські інвестори, які заручилися підтримкою неназваного фонду з Нью-Йорка. Подробиці щодо нових власників клубу стануть відомі незабаром, коли про зміну власників оголосять офіційно.

З липня 1986 року Удінезе володіє сім’я Поццо. За останні 29 років команда жодного разу не вилітала з Серії А. Окрім Удінезе, таким досягненням можуть похвалитися лише Інтер, Мілан, Рома та Лаціо.

Також сім’я Поццо залишає клубу після себе оновлений стадіон Фріулі на 25 тисяч глядачів, який у серпні цього року прийме матч за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, Дженоа у матчі 38 туру Серії А обіграла Болонью 3:1.