Фіорентина віддала 25 мільйонів за французького хавбека

Центральний півзахисник Удінезе Артур Атта став гравцем Фіорентини.

Про це повідомляє пресслужба тосканського клубу.

Контракт розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу 23-річного француза не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 25 мільйонів євро плюс бонуси.

За Удінезе Атта виступав з літа 2024 року, за нього італійці заплатили Метцу 8 мільйонів євро. У минулому сезоні на його рахунку 6 голів і 4 асисти в 34 матчах у всіх турнірах. Хавбек провів 6 матчів за молодіжну збірну Франції U-20.

Раніше повідомлялося про те, що Фіорентина може продати бразильського правого захисника Додо. Ним цікавляться англійський Ноттінгем Форест, а також італійський Наполі.