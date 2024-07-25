Шаран: Кваліфікація арбітрів на Олімпіаді-2024 дуже сумнівна

Український тренер Володимир Шаран розкритикував арбітрів на Олімпійських іграх-2024.

Його слова передає Український футбол.

"Суддівство матчу — це взагалі… Ну як можна давати такий пенальті? Це сміх. Чи жах. Вважаю, що саме несправедливий одинадцятиметровий став для хлопців Ротаня таким собі психологічним ударом.

Я перед грою України дивився ще матч між Марокко та Аргентиною, то там теж арбітр "вигадав" пенальті. Кваліфікація арбітрів на Олімпіаді дуже сумнівна. Звідки був цей чолов’яга, що Україну судив? Із Судану? Може, в них у країні так і судять, і це нормально, але на світовому рівні не можна ж таке чинити. Я Вам так скажу: якби на Євро-2024 дали такий пенальті, то цей арбітр більше б матчі не судив. Впевнений на сто відсотків", — сказав фахівець.