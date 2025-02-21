Шаран: Рано вішати Динамо золоті медалі УПЛ

Відомий український тренер Володимир Шаран не впевнений у том, що Динамо Київ стане чемпіоном УПЛ поточного сезону.

Фахівця цитує Sport-express.ua.

"Рано вішати золоті медалі. Треба враховувати матч в запасі у Шахтаря. Та й Олександрію підсилили хороші виконавці. Шахтар, попри втрату провідних гравців, все одно залишається конкурентним.

Єдиною проблемою Динамо може стати від'їзд Бущана – через непереконливу гру Нещерета. Найголовніше, аби всі провідні гравці були здорові. Ми бачимо, що Шовковський на збори брав багато молоді, яка матиме шанс себе показати в офіційних матчах, але зараз вони не готові вирішувати серйозні задачі", – заявив Шаран.