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Шаран: Рано вішати Динамо золоті медалі УПЛ

Олег Дідух — 21 лютого 2025, 12:50
Шаран: Рано вішати Динамо золоті медалі УПЛ
Володимир Шаран
ФК Минай

Відомий український тренер Володимир Шаран не впевнений у том, що Динамо Київ стане чемпіоном УПЛ поточного сезону.

Фахівця цитує Sport-express.ua.

"Рано вішати золоті медалі. Треба враховувати матч в запасі у Шахтаря. Та й Олександрію підсилили хороші виконавці. Шахтар, попри втрату провідних гравців, все одно залишається конкурентним.

Єдиною проблемою Динамо може стати від'їзд Бущана – через непереконливу гру Нещерета. Найголовніше, аби всі провідні гравці були здорові. Ми бачимо, що Шовковський на збори брав багато молоді, яка матиме шанс себе показати в офіційних матчах, але зараз вони не готові вирішувати серйозні задачі", – заявив Шаран.

Нагадаємо, весняна частина УПЛ стартує у п’ятницю, 21 лютого матчем Колос – Чорноморець. Динамо лідирує в турнірній таблиці з 5-очковою перевагою над Олександрією. Шахтар відстає на 10 балів і має 1 матч у запасі.

Раніше колишній форвард Динамо Ілля Шкурін став гравцем Легії.

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