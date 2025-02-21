Шаран: Рано вішати Динамо золоті медалі УПЛ
Відомий український тренер Володимир Шаран не впевнений у том, що Динамо Київ стане чемпіоном УПЛ поточного сезону.
Фахівця цитує Sport-express.ua.
"Рано вішати золоті медалі. Треба враховувати матч в запасі у Шахтаря. Та й Олександрію підсилили хороші виконавці. Шахтар, попри втрату провідних гравців, все одно залишається конкурентним.
Єдиною проблемою Динамо може стати від'їзд Бущана – через непереконливу гру Нещерета. Найголовніше, аби всі провідні гравці були здорові. Ми бачимо, що Шовковський на збори брав багато молоді, яка матиме шанс себе показати в офіційних матчах, але зараз вони не готові вирішувати серйозні задачі", – заявив Шаран.
Нагадаємо, весняна частина УПЛ стартує у п’ятницю, 21 лютого матчем Колос – Чорноморець. Динамо лідирує в турнірній таблиці з 5-очковою перевагою над Олександрією. Шахтар відстає на 10 балів і має 1 матч у запасі.
Раніше колишній форвард Динамо Ілля Шкурін став гравцем Легії.