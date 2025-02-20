Колишній форвард Динамо підписав контракт із польским грандом
Ілля Шкурін
legia.com
Колишній нападник київського Динамо Ілля Шкурін став гравцем Легії.
Про це повідомила пресслужба польського клубу.
Гравець підписав трирічний контракт. Сума трансферу, за даними Transfermarkt, склала 1,5 млн євро. У новій команді Шкурін гратиме номером 17.
Раніше 25-річний футболіст виступав за Сталь із міста Мелец. Сезон нападник проводить досить вдало. На його рахунку 16 голів у Екстраклясі, що дозволяє йому посідати друге місце в гонці бомбардирів.
Шикурін у 2021 році грав за київське Динамо на правах оренди з московського ЦСКА. В УПЛ відіграв 8 матчів, голів не забивав.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Сантоса та збірної Болівії Мігеліто може стати гравцем київського Динамо.