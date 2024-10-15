Шапаренко травмувався у матчі з Чехією

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко не зміг дограти матч з Чехією (1:1) у Лізі націй через пошкодження.

Про це розповів головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров на пресконференції після матчу.

"Необхідно було тримати інтенсивність. Георгій Судаков показав, що він відновився і майже 90 хвилин працював. На жаль, у Миколи Шапаренка було невелике пошкодження, і ми його замінили, але ті гравці які вийшли на заміну, вважаю, додали в інтенсивності.

Криськів уперше викликаний до збірної, і завжди перші ігри дуже важкі, попри те, що футболісти розуміють один одного, бо разом грають у Шахтарі. Це збірна, це зовсім інший рівень. На жаль, ми не зробили головного — не забили гол", – зазначив Ребров.