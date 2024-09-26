Шапаренко: Ми непогано завершували, але воротар був на висоті

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко віддав належне воротарю Лаціо Івану Проведелю, який зробив 7 сейвів.

Розгромну поразку від римлян лідер "біло-синіх" прокоментував у ефірі Megogo.

– Якщо згадати матч із Зальцбургом, сьогоднішній, ми бачимо, що команда може грати на рівних з такими суперниками, але мікромоменти вирішують долю матчу. Це досвід, хвилювання, що, на твою думку?

Це якість завершальної стадії. Лаціо мали 2-3 моменти в першому таймі та реалізували їх. Вони показали, як треба завершувати атаку.

– Наскільки ви відчуваєте різницю між українським чемпіонатом та єврокубками?

– Звісно, є різниця між українським чемпіонатом та єврокубками. Тут грає Лаціо, одна з найкращих команд Італії, тут якісні гравці, відчувається рівень.

– Були моменти у Ярмоленка, Бражка, але наче не вистачало везіння. Як ви бачите це на полі?

– Воротар Лаціо показав гарну гру, зробив класні сейви після штрафного, удару Ярмоли. Ми непогано завершували, але воротар був на висоті.

– Ви розбирали гру Лаціо, чи здивували вони вас чимось, чи очікували на таку гру?

– Те, що розбирали, що показував тренерський штаб, вони показували на полі. Це не було несподіванкою.

Воротар Динамо Георгій Бущан у своєму післяматчевому коментарі також зачепив тему різниці між чемпіонатом України та європейськими топлігами, яка відіграє ключову роль у єврокубках.

Колега Бущана по амплуа Іван Проведель отримав одну з найвищих оцінок від SofaScore. Вище оцінили тільки нападника "орлів" Булає Діа (8.5).

Втім, те, що Проведель – сильний воротар, не відміняє того, що він був (а можливо й досі є) прихильником кремлівського диктатора Владіміра Путіна. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Іван в інтерв’ю російському виданню назвав Путіна "сильною особистістю", а в його Instagram і досі майорить прапор країни-терористки.