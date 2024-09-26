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Шапаренко: Ми непогано завершували, але воротар був на висоті

Ігор Чернявський — 26 вересня, 01:25
Шапаренко: Ми непогано завершували, але воротар був на висоті
ФК Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко віддав належне воротарю Лаціо Івану Проведелю, який зробив 7 сейвів.

Розгромну поразку від римлян лідер "біло-синіх" прокоментував у ефірі Megogo.

Якщо згадати матч із Зальцбургом, сьогоднішній, ми бачимо, що команда може грати на рівних з такими суперниками, але мікромоменти вирішують долю матчу. Це досвід, хвилювання, що, на твою думку?

Це якість завершальної стадії. Лаціо мали 2-3 моменти в першому таймі та реалізували їх. Вони показали, як треба завершувати атаку.

Наскільки ви відчуваєте різницю між українським чемпіонатом та єврокубками?

Звісно, є різниця між українським чемпіонатом та єврокубками. Тут грає Лаціо, одна з найкращих команд Італії, тут якісні гравці, відчувається рівень.

Були моменти у Ярмоленка, Бражка, але наче не вистачало везіння. Як ви бачите це на полі?

Воротар Лаціо показав гарну гру, зробив класні сейви після штрафного, удару Ярмоли. Ми непогано завершували, але воротар був на висоті.

Ви розбирали гру Лаціо, чи здивували вони вас чимось, чи очікували на таку гру?

Те, що розбирали, що показував тренерський штаб, вони показували на полі. Це не було несподіванкою.

Воротар Динамо Георгій Бущан у своєму післяматчевому коментарі також зачепив тему різниці між чемпіонатом України та європейськими топлігами, яка відіграє ключову роль у єврокубках.

Колега Бущана по амплуа Іван Проведель отримав одну з найвищих оцінок від SofaScore. Вище оцінили тільки нападника "орлів" Булає Діа (8.5).

Втім, те, що Проведель – сильний воротар, не відміняє того, що він був (а можливо й досі є) прихильником кремлівського диктатора Владіміра Путіна. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Іван в інтерв’ю російському виданню назвав Путіна "сильною особистістю", а в його Instagram і досі майорить прапор країни-терористки.

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