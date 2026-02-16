Дружина лідера Динамо вразила прихильників елегантним образом у чорному вбранні

Дружина півзахисника київського Динамо Київ Миколи Шапаренка поділилася новими світлинами у соцмережах.

Христина Шацьких постала перед підписниками в елегантному чорному образі: дизайнерське вбрання, довгі чорні рукавички та стриманий макіяж, що витончено підкреслив риси її обличчя. Атмосфера кадрів – стильна та вишукана, без зайвих деталей.

Світлини швидко зібрали чимало вподобайок та компліментів від підписників, які відзначили смак і витонченість обраниці футболіста.

Нагадаємо, у червні 2025 року Микола та Христина офіційно одружилися. Пара почала зустрічатися ще у 2022-му, однак тривалий час не афішувала свої стосунки публічно.

Раніше повідомлялося, що дівчина футболіста Динамо вразила фанів гарячими кадрами з відпочинку на Мальдівах.