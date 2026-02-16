Українська правда
Богдан Войченко — 16 лютого 2026, 14:02
Дружина лідера Динамо вразила прихильників елегантним образом у чорному вбранні

Дружина півзахисника київського Динамо Київ Миколи Шапаренка поділилася новими світлинами у соцмережах.

Христина Шацьких постала перед підписниками в елегантному чорному образі: дизайнерське вбрання, довгі чорні рукавички та стриманий макіяж, що витончено підкреслив риси її обличчя. Атмосфера кадрів стильна та вишукана, без зайвих деталей.

Світлини швидко зібрали чимало вподобайок та компліментів від підписників, які відзначили смак і витонченість обраниці футболіста.

Нагадаємо, у червні 2025 року Микола та Христина офіційно одружилися. Пара почала зустрічатися ще у 2022-му, однак тривалий час не афішувала свої стосунки публічно.

Раніше повідомлялося, що дівчина футболіста Динамо вразила фанів гарячими кадрами з відпочинку на Мальдівах.

