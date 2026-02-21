Лідер Динамо Шапаренко вперше став батьком

Футболіст київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко вперше став батьком.

Щасливу новину в Instagram повідомила дружина півзахисника "біло-синіх" Христина Шацьких.

Вона опублікувала світлину з донькою, ручку якої тримають батьки.

"Ми на тебе дуже чекали, наша Мія", – написала дружина Шапаренка.

Нагадаємо, у червні 2025 року Микола та Христина офіційно одружилися. Пара почала зустрічатися ще у 2022 році, однак тривалий час не афішувала свої стосунки публічно. Христина є донькою колишнього форварда Динамо Максима Шацьких.

Напередодні київське Динамо перемогло львівський Рух у матчі 17-го туру чемпіонату України. У складі "біло-синіх" 68 хвилин відіграв Шапаренко.