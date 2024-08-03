Шанс Динамо, посилення Шахтаря, складнощі Кривбасу. 7 інтриг нового сезону УПЛ

Новий сезон Української Прем'єр-ліги вже стукає у двері. Команди розпочинають свій шлях за досягненням результату з надією виступити краще, чи то пак не гірше, ніж у попередній першості.

Чемпіон тримає руку на пульсі УПЛ, та перед початком розіграшу-2024/25 виділяє головне. До вашої уваги.

Чи перерве Динамо гегемонію Шахтаря?

З усією повагою до інших команд ліги, сподіватися, що в сезоні-2024/25 на золото будуть претендувати інші клуби, крім двох найтитулованіших команд України, не доводиться. Перше місце розіграють колективи Маріно Пушича та Олександра Шовковського.

Фото: ФК Динамо

Куций набір досягнень киян у боротьбі за золоті медалі, починаючи ще з 2016 року, має свої витоки та причини, але цього разу численна армія вболівальників ДК налаштована чи не найбільш оптимістично з часів роботи з колективом ще Сергія Реброва. Однак на користь Шахтаря говорить не тільки збереження героїв минулої першості, а й фактичне посилення кадрових спроможностей команди. "Гірники" добре попрацювали на ринку, а вчорашні ключові гравці, здебільшого — молоді виконавці, додали. Схожа картина й у таборі столичного клубу. Саме тому розіграш-2024/25 обіцяє чи не найпотужнішу за останні щонайменше 3 роки інтригу.

Коли Буткевич змінить підхід до Полісся?

Житомирці заслужили статус головного ньюсмейкера, як міжсезоння, так і початку нового розіграшу, що ми вже відзначали. Проте увага, якою користується клуб одного з власників провідної продуктової мережі країни, наразі має абсолютно негативне забарвлення, адже "вовки" стали водночас і головним розчаруванням.

Полісся встигло вилетіти з Ліги конференцій, бездарно провівши дуель із зовсім не непрохідною Олімпією, один з керівників клубу відзначився безглуздими популістськими заявами про турнірні завдання команди, а новий головний тренер справляє враження вчорашнього учня школи, якого з дивних причин перевели одразу на другий курс навчання в університеті. Усе це відбувається на фоні чергового "великого будівництва" — Полісся підписує й прощається із футболістами з розмахом, поки — в кількісному вимірі. Складається враження, що власник клубу Геннадій Буткевич звернув кудись не туди, й оточив себе не вельми відповідними своїм амбіціям людьми. І чим швидше бізнесмен це зрозуміє, тим швидше український футбол може таки отримати реальну конкурентну силу.

Як Кривбас проведе другий, "кризовий" сезон?

На відміну від сусідів по таблиці за підсумками "бронзового" для себе сезону, Кривбас міжсезоння провів порівняно спокійно. Й саме вибір на користь збереження кадрового потенціалу є головною ставкою Юрія Вернидуба в питанні спроби зробити свою команду сильнішою. Окрім втрати Данила Безкоровайного, замість якого криворіжці вже підписали Ігоря Снурніцина, головні герої команди у розіграші-2023/24 на місці.

Дивлячись правді у вічі, варто сказати, що третє місце Кривбасу дісталося радше не тому, що колектив був на голову вищим за конкурентів, а з причин слабкості опору інших клубів. Це була бронза "авансом", яку треба захистити вже в новій першості. У випадку Кривбаса мова саме про той випадок, коли на вершину заскочити легше, ніж на ній утриматися.

Чи з'явиться в лізі футболіст, здатний поставити новий бомбардирський орієнтир?

За підсумками попереднього сезону найкращий бомбардир УПЛ Владислав Ванат забив 14 м’ячів. У розрізі останніх розіграшів такий показник форварда Динамо чимось надзвичайним аж ніяк не був. Починаючи з першості-2020/21, в українській лізі більш як 15 голів головний голеадор провів лише раз. Це був Артем Довбик у розіграші-2022/23.

Не вельми вражаючі цифри тих, хто перемагав у сутичці за українську "золоту бутсу", УПЛ були притаманні й раніше. Навіть у найкращі для української ліги за рівнем команд роки, а такими можна назвати сезони-2009/10 чи 2011/12 перегони бомбардирів вигравали футболісти з показником у ті ж 14-15 голів. Зважаючи на нинішні спроможності більшості команд ліги та сподіваючись на підвищення рівня видовищності змагання, хотілося б, щоб така традиція врешті відійшла у минуле.

Чи залишиться в Зорі Герреро?

В УПЛ не так багато нападників, які довели свій високий, як для нинішньої української першості, рівень, стабільною грою в останні роки. Якщо ж у цьому контексті лишити поза дужками Динамо та Шахтар, коло звужується ще більш суттєво. Саме тому тема майбутнього панамського форварда луганської Зорі Едуардо Герреро наразі є однією з найважливіших та -цікавіших у лізі. Як для його клубу, так і для гравця і його потенційних нових роботодавців.

Серед реальних претендентів на Герреро у останні місяці майоріло тільки київське Динамо. Перехід до табору киян зірвався, проте у випадку успіху в кваліфікації Ліги чемпіонів "біло-сині" до цього варіанту, імовірно, можуть ще повернутися. Звісно, якщо на той момент Едуардо не перейде вже в інший клуб. Після успішного виступу на Кубку Америки Герреро голосно заявив про себе для ширшого кола можливих претендентів. Сама ж Зоря в особі Герреро має футболіста, від якого вельми залежна щодо якості гри в атаці. І якщо луганці вигідно продадуть свого бомбардира, то тут же втратять левову частку свого ігрового потенціалу.

Що дадуть Шахтарю Педріньйо та Вінісіус?

Діючий чемпіон доволі несподівано отримав потужне безкоштовне підсилення. По суті, в команді Пушича де-факто сформовано абсолютно новий правий фланг, який може стати серйозним геймченджером можливостей "помаранчево-чорних". Мова про раніше підписаних гравців, які погодилися повернутися в команду після орендних "пригод" через війну на території України.

Наразі Вінісіус Тобіас та Педріньйо є головними претендентами на формування зв'язки на правому фланзі атаки Шахтаря, адже обидва за потенціалом та ігровим інтелектом виглядають більш перспективними, ніж Юхим Конопля та Олександр Зубков. Та що б не вирішив сам Пушич, очевидно, що його поле для маневру щодо вибору складу та ігрового малюнку тепер суттєво поліпшилися, а Шахтар може розраховувати на часткове повернення колишнього бразильского "обличчя".

Чи так очевидні претенденти на виживання?

Серед команд, які за силою складу та обставинами, з якими зіштовхнулися, виглядають найбільш вірогідними претендентами на пониження у класі, виділяються одеський Чорноморець та київський Лівий Берег. Перший залишився не тільки без тренера, який старанно вибудовував склад та структуру гри в останні роки, й узагалі є одним із найсильніших фахівців в українському футболі, а й практично без колишнього складу, який нині формується "на льоту". Другий — абсолютний дебютант, який заскочив у потяг УПЛ випадково для самого себе, й готувався до інших завдань та цілей, які так само в екстреному порядку корегує.

Однак на фоні "моряків" та "жовто-зелених" є ще дві команди, спортивні можливості яких викликають сумніви. Мова про Верес та Інгулець. Рівняни зберегли склад, але не вражали протягом більшої частини минулого сезону, й урятувалися "на прапорці". Петровці — ще один новачок ліги, який за ігровими можливостями, як виглядає, є нічим не сильнішим за тих же киян. Тож у "підвалі" боротьба обіцяє бути не менш цікавою, ніж нагорі.