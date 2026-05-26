Президент Вереса: Від нас вимагають кращих результатів

Президент Вереса Іван Надєїн підбив підсумки сезону-2025/26 для клубу.

Слова Надєїна наводить пресслужба Вереса.

"Це був важкий сезон. Особливо, його завершальна частина. Всі були втомлені фізично і морально. Це відчувалося. І команда, і тренерський штаб, і клуб загалом. Складно зараз пояснити, з чим це пов'язано, бо перед стартом чемпіонату ми передбачили додаткові стимули за певні місця у турнірній таблиці. І за потрапляння в десятку була передбачена винагорода. Напевно, цього недостатньо. Ми говорили про це з головним тренером. Ймовірно, потрібна більша конкуренція на кожній позиції в команді. Тому, оцінка "задовільно". Наглядова рада таку оцінку підтримала. Оцінка справедлива.

Ми шостий поспіль сезон представлятимемо Рівне в УПЛ. Це буде непростий сезон, але дуже цікавий. Впевнений, що ми підсилимося влітку і станемо сильнішими. Так, від нас вимагають кращих результатів. Але я завжди кажу, що ми відкриті до співпраці. Допомагайте команді. Це не особисто мій клуб. Це рівненський народний клуб. Чим більше нас – тим ми сильніші. В нас зараз розбудовується академія. Ми маємо стратегію розвитку. Команда омолоджується. Головне не зупинятися і рухатися вперед", – заявив Надєїн.