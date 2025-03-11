Ми не стабільна команда: тренер Вереса – про перемогу над Поліссям

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук вважає, що його команда з перших хвилин матчу з Поліссям була максимально сконцентрована на досягненні результату.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Щодо налаштування – тут все дуже просто. В нас були невиразні матчі у цьому чемпіонаті. Проти Лівого Берега – в тому числі. Ми завжди говоримо, що такі ігри можуть бути, бо ми ще не настільки стабільна команда. Тому, найважливіше – як ми реагуємо на ці невиразні матчі, як проводимо наступні поєдинки. Сьогодні команда добре відреагувала. Хороша перемога – в усіх аспектах. Який момент гри став вирішальним? Не хочу говорити про щось конкретне. Мені здається, початок гри в нашому виконанні був правильний. Коли ти бачиш, що команда з перших секунд максимально сконцентрована – оце важливо. Бо тоді ти розумієш, що команда справді готова змагатися за результат. Тому сьогодні для мене було важливо те, як ми розпочнемо цю гру", – розповів тренер.

Шандрук зазначив, що надалі його основною роботою буде стабілізування результатів клубу.

"Нам зараз важливо стабілізувати ці результати. Бо на мою думку, і з цим погоджується весь тренерський штаб, в нас досі триває етап формування команди після серйозних змін, які відбулися ще минулого літа. Стабілізувати гру важливо, бо ці емоційні гойдалки – гарно зіграли, потім невиразно – їх потрібно рівніше проходити. Щоб поразки не виглядали так, як це було з Лівим Берегом. Отут нам потрібно прогресувати. Ми зараз трохи підняли свою планку. Але щільність в таблиці дуже висока. І після двох-трьох невдалих матчів можна знову опинитися там, де ми були минулого року. Та впевненість, яка зараз у нас є – може дуже швидко зникнути. Тому дуже важливо стабілізувати гру і результати", – розповів Шандрук.

Для Вереса це третя перемога у чотирьох останніх матчах. Наразі в активі рівненського колективу 28 очок та 8 сходинка в турнірній таблиці чемпіонату.