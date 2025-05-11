Знову концентрація та безвідповідальність, – Шандрук оцінив поразку Вереса від Руха

Головний тренер Вереса Олег Шандрук спробував пояснити поразку команди від Руха в матчі 28 туру УПЛ.

Думку фахівця наводить пресслужба рівненського клубу.

"Третя поспіль поразка. Ми розуміємо проблему, але вирішити її поки не можемо. Це наше налаштування на гру. Вже у третьому поспіль поєдинку в нас є з цим проблеми і це розчаровує. Ми ж не розучились грати у футбол за три тижні – питання тут лише у настрої.



Другий пропущений гол – це знову концентрація і наша безвідповідальність. Ми не дограли в тому епізоді й врятувати гру вже було дуже важко. Хоча й намагалися", – розповів Шандрук.