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Знову концентрація та безвідповідальність, – Шандрук оцінив поразку Вереса від Руха

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 07:05
Знову концентрація та безвідповідальність, – Шандрук оцінив поразку Вереса від Руха
Олег Шандрук
НК Верес

Головний тренер Вереса Олег Шандрук спробував пояснити поразку команди від Руха в матчі 28 туру УПЛ.

Думку фахівця наводить пресслужба рівненського клубу.

"Третя поспіль поразка. Ми розуміємо проблему, але вирішити її поки не можемо. Це наше налаштування на гру. Вже у третьому поспіль поєдинку в нас є з цим проблеми і це розчаровує. Ми ж не розучились грати у футбол за три тижні – питання тут лише у настрої.

Другий пропущений гол – це знову концентрація і наша безвідповідальність. Ми не дограли в тому епізоді й врятувати гру вже було дуже важко. Хоча й намагалися", – розповів Шандрук.

Ця перемога дозволила Руху піднятися одразу на 7 сходинку турнірної таблиці, в активі команди тепер 37 залікових балів. Верес із 35 очками залишився 9-м.

Зазначимо, що відеоогляд матчу між рівненським та львівським клубами доступний на сайті "Чемпіон".

Верес Рух Чемпіонат України, УПЛ Олег Шандрук

Олег Шандрук

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