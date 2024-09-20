Ніколи не здавайся: Дармштадт закамбечив проти Шальке з 0:3

Дармштадт здобув яскраву вольову перемогу над Шальке у виїзному матчі 6 туру другої Бундесліги.

Матч завершився з рахунком 3:5 на користь гостей, хоча станом на 40 хвилину Шальке перемагав 3:0.

Головним героєм поєдинку став шведський нападник Ісак Лідберг, який забив другий, третій та четвертий голи Дармштадта.

Завдяки цій перемозі гості піднялися з зони перехідних матчів на 13 сходинку, випередивши Шальке на одне очко.

Друга Бундесліга

6 тур, 20 вересня

Шальке – Дармштадт 3:5 (3:1)

Голи: 1:0 – Мор 14, 2:0 – Сілла 34, 3:0 – Шалленберг 39, 3:1 – Хорнбі 45+5, 3:2 – Лідберг 56, 3:3 – Лідберг 76, 3:4 – Лідберг 87, 3:5 – Лопес 90+7