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Ніколи не здавайся: Дармштадт закамбечив проти Шальке з 0:3

Ігор Чернявський — 20 вересня, 22:45
Ніколи не здавайся: Дармштадт закамбечив проти Шальке з 0:3
ФК Дармштадт

Дармштадт здобув яскраву вольову перемогу над Шальке у виїзному матчі 6 туру другої Бундесліги.

Матч завершився з рахунком 3:5 на користь гостей, хоча станом на 40 хвилину Шальке перемагав 3:0.

Головним героєм поєдинку став шведський нападник Ісак Лідберг, який забив другий, третій та четвертий голи Дармштадта.

Завдяки цій перемозі гості піднялися з зони перехідних матчів на 13 сходинку, випередивши Шальке на одне очко.

Друга Бундесліга
6 тур, 20 вересня

Шальке – Дармштадт 3:5 (3:1)

Голи: 1:0 – Мор 14, 2:0 – Сілла 34, 3:0 – Шалленберг 39, 3:1 – Хорнбі 45+5, 3:2 – Лідберг 56, 3:3 – Лідберг 76, 3:4 – Лідберг 87, 3:5 – Лопес 90+7

Шальке Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 2 Дармштадт

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