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Шальке залучить фанатів, щоб виплатити борги клубу

Станіслав Лисак — 17 жовтня, 10:26
Шальке залучить фанатів, щоб виплатити борги клубу
ФК Шальке 04

Німецький клуб Шальке прагне залучити вболівальників до фінансування команди, щоб виплатити борги.

Про це повідомляє видання Bild.

Клуб з Гельзенкірхена має 168 мільйонів боргів, у 2023 році Шальке довелося витратити 16 млн на відсотки та погашення кредитів.

Для покращення ситуації "гірники" залучать уболівальників, заснувавши кооператив підтримки, де фанати зможуть інвестувати в клуб, за що отримуватимуть акції стадіону "Фельтінс-Арена".

Шальке планує отримати приблизно 10 млн євро, оскільки ця сума необхідна для погашення боргів. Ціна акцій буде оголошена на загальних зборах 16 листопада.

У нинішньому сезоні Шальке заробив усього 8 очок за 8 турів Другої Бундесліги, наразі "кобальтові" розташувалися на 13 сходинці турнірної таблиці.

Раніше повідомлялося, що Шальке хоче запросити на посаду тренера легенду Реала.

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