Шалені голи та перша домашня поразка лідера АПЛ: огляд матчу Арсенал – Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу над Арсеналом у межах 23 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Зустріч завершилась з рахунком 3:2 на користь манкуніанців, що стало першою домашньою поразкою "канонірів" у цьому сезоні.
Огляд матчу
Чемпіонат Англії – АПЛ
23 тур, 25 січня
Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 – 29 Мартінес (автогол), 1:1 – 37 Мбемо, 1:2 – 51 Доргу, 2:2 – 84 Меріно, 2:3 – 87 Кунья
Нагадаємо, напередодні Ліверпуль на виїзді поступився Борнмуту, а Манчестер Сіті здолав Вулвергемптон.