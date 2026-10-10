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Матч Ла Ліги зупинили через протести фанатів

Олег Дідух — 10 жовтня 2026, 16:54
Матч Ла Ліги зупинили через протести фанатів
Getty Images

Матч восьмого туру іспанської Ла Ліги між Райо Вальєкано і Атлетиком Більбао був перерваний через протести фанатів.

Про це повідомляє журналіст Хосе Карраско.

За його інформацією, причиною зупинки матчу стали заворушення на трибунах. Фанати Райо Вальєкано влаштували акцію протесту проти президента клубу Мартіна Преси.

Вони почали кидати на поле паперові літачки та резинові м'ячики. На трибунах був помічений банер із надписом "Преса, м'яч на твоєму боці".

Головний арбітр Санчес Мартінес двічі зупиняв матч, після другої зупинки відправив команди в роздягальню на 25-й хвилині. Згодом матч відновився, і команди дограли перший тайм, проте за рекомендацією поліції суддя не вивів команди на другий тайм.

Зазначимо, що конфлікт фанатів Райо Вальєкано з президентом клубу триває вже багато років. Саме зараз він досягнув свого піка через проблеми з домашнім стадіоном клубу, який перебуває у жахливому стані. Через це Райо розпочинав сезон на домашньому стадіоні Леганеса.

Нагадаємо, за Райо Вальєкано грає вихованець Динамо Київ Георгій Цитаїшвілі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Атлетик Більбао

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