Шахтар запланував спаринг з командою Першої ліги

Донецький Шахтар зіграє спаринг з представником Першої ліги – тернопільською Нивою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч відбудеться 19 листопад на стадіоні "Імені Богдана Маркевича" у Винниках (Львівська область). Початок – о 14:00 за київським часом.

Наразі Ниву очолює ексгравець Шахтаря Юрій Вірт. Команда під його керівництвом посідає шосту сходинку в турнірній таблиці Першої ліги, маючи актив 13 балів.

Шахтар з 16 очками йде на третьому місці в Прем'єр-лізі.

Раніше повідомлялося, що 15-річний голкіпер донецького Шахтаря Ян Журавський перейшов в іспанський Бетіс.