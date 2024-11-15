Шахтар запланував спаринг з командою Першої ліги
ФК Шахтар
Донецький Шахтар зіграє спаринг з представником Першої ліги – тернопільською Нивою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Матч відбудеться 19 листопад на стадіоні "Імені Богдана Маркевича" у Винниках (Львівська область). Початок – о 14:00 за київським часом.
Наразі Ниву очолює ексгравець Шахтаря Юрій Вірт. Команда під його керівництвом посідає шосту сходинку в турнірній таблиці Першої ліги, маючи актив 13 балів.
Шахтар з 16 очками йде на третьому місці в Прем'єр-лізі.
Раніше повідомлялося, що 15-річний голкіпер донецького Шахтаря Ян Журавський перейшов в іспанський Бетіс.