Нива Тернопіль з дублем Пежинського впевнено переграла Вікторію у 8-му турі Першої ліги

Тернопільська Нива у виїзному поєдинку здобула перемогу над сумською Вікторією в межах восьмого туру Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Перший гол був забитий вже на 10-й хвилині. Максим Пежинський розхитав оборонця та капітана команди суперника Дмитра Ульянова та ефектно пробив у дев'ятку воріт.

Підопічні Івана Федика вирішили не збавляти темп зустрічі, й вже через 19 хвилин забили другий м'яч. Андрій Борячук розібрався із захистом Вікторії в карному майданчику та влучно поцілив у нижній кут воріт.

Ситуацію для сумського колективу спробував врятувати Дмитро Грищенко, забивши гол на 85-й хвилині. Утім, вже через 3 хвилин у володіннях Владислава Куречука знову розписався Пежинський. 21-річний футболіст оформив дубль.

Чемпіонат України – Перша ліга

8-й тур, 21 вересня

Вікторія – Нива Тернопіль 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Пежинський, 0:2 – 29 Борячук, 1:2 – 85 Грищенко, 1:3 – 88 Пежинський.

Нагадаємо, що в попередніх матчах 8-го туру Полтава розгромила Металіст, Агробізнес переграв Олександрію-2.