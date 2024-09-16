Вірт очолив клуб Першої ліги

Досвідчений український фахівець Юрій Вірт став головним тренером Ниви Тернопіль.

Про це інформує пресслужба клубу Першої ліги.

Терміни контракту не вказані. Відомо, що до штабу Вірта приєднаються Микола Лапко та Олександр Зотов, які співпрацювали з ним раніше.

50-річний Вірт має досвід роботи наставником Вереса та Руха. Після звільнення з Вереса Вірт деякий час працював експертом на УПЛ ТБ, а потім прийняв пропозицію Звягеля. Йому вдалося вивести команду з однойменного міста в Першу лігу, але в літнє міжсезоння клуб припинив існування через брак фінансування.

Тернопільська Нива за 7 матчів у Першій лізі набрала 7 очок і посідає 4 місце у групі А, але кілька команд мають хороші шанси обійти їх, адже зіграли на 1-2 поєдинки менше.